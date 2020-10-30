Зидан высказался о разногласиях футболистов «Реала» Винисиуса и Бензема

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о ситуации между нападающими команды Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.
Зидан высказался о разногласиях футболистов «Реала» Винисиуса и Бензема
  • © REUTERS/Juan Medina

«Я не думаю, что критика ударит по Винисиусу. В наше время много камер, больше, чем раньше, но всё остаётся на поле. Так всегда было. Раньше я и сам так делал, и меня тоже критиковали», — цитирует специалиста AS.

Он отметил, что Винисиус ещё молод и у него есть будущее в «Реале». По мнению Зидана, бразилец хорошо работает и старается совершенствоваться.

«Самое главное, что вопрос уже улажен, игроки поговорили друг с другом. Всё нормально», — добавил Зидан.

Бензема выразил недовольство игрой Винисиуса во время разговора с защитником «Реала» Ферланом Менди во время перерыва матча второго тура группового этапа с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2).

Ранее Зидан заявил, что «Реал» заслужил ничью с «Боруссией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить