Зидан заявил, что «Реал» заслужил ничью с мёнхенгладбахской «Боруссией»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
Зидан заявил, что «Реал» заслужил ничью с мёнхенгладбахской «Боруссией»
  • © REUTERS/Uwe Kraft

«Результат говорит о характере команды. Мы заслужили ничью — и я даже думаю, что заслуживали большего. Это очень важное очко. Разумеется, ситуация в таблице сложная, мы сейчас в том же положении, что и в прошлом году. Игроки бились до конца и хорошо играли, уверен, всё останется позади», — цитирует Зидана Marca.

По его мнению, команде необходимо перебороть усталость, а также он выразил мнение, что этот сезон будет тяжёлым для всех. Кроме того, он отметил, что в минувшей игре «Реал» до конца верил в свой план. 

«Содержание матча было хорошим. Лёгких встреч на групповом этапе не бывает. Если мы будем так играть, то пройдём дальше», — добавил Зидан.

Ранее сообщалось, что «Реал» вырвал ничью у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче ЛЧ.

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