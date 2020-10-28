«Реал» вырвал ничью у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче ЛЧ

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграл вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
«Реал» вырвал ничью у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче ЛЧ
  • © REUTERS/Uwe Kraft

Матч, проходивший на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе, завершился со счётом 2:2.

Дубль в составе немецкого клуба оформил французский форвард хозяев Маркус Тюрам. У гостей отличились Карим Бензема и Каземиро. Свой первый гол в матче мадридцы забили на 87-й минуте. 

«Боруссия» занимает третье место в группе В, имея два очка после двух туров. «Реал» находится на последнем месте, имея одно очко.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Шахтёр» не сумели определить победителя в матче ЛЧ.

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