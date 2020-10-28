«Реал» вырвал ничью у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче ЛЧ

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграл вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Матч, проходивший на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе, завершился со счётом 2:2.

Дубль в составе немецкого клуба оформил французский форвард хозяев Маркус Тюрам. У гостей отличились Карим Бензема и Каземиро. Свой первый гол в матче мадридцы забили на 87-й минуте.

«Боруссия» занимает третье место в группе В, имея два очка после двух туров. «Реал» находится на последнем месте, имея одно очко.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Шахтёр» не сумели определить победителя в матче ЛЧ.