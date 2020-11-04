Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Зальцбург» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над австрийским «Зальцбургом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Зальцбург» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Баварии» дубль оформил Роберт Левандовски. Ещё по одному голу в активе Жерома Боатенга, Лероя Сане и Лукаса Эрнандеса.

За «Зальцбург» забили Мергим Бериша и Масая Окугава. Автогол в пассиве Расмуса Кристенсена.

«Бавария» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы А. «Зальцбург» с одним очком — четвёртый.

В четвёртом туре «Бавария» и «Зальцбург» сыграют в Мюнхене. Матч состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить