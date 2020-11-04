Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Зальцбург» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над австрийским «Зальцбургом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Баварии» дубль оформил Роберт Левандовски. Ещё по одному голу в активе Жерома Боатенга, Лероя Сане и Лукаса Эрнандеса.

За «Зальцбург» забили Мергим Бериша и Масая Окугава. Автогол в пассиве Расмуса Кристенсена.

«Бавария» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы А. «Зальцбург» с одним очком — четвёртый.

В четвёртом туре «Бавария» и «Зальцбург» сыграют в Мюнхене. Матч состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.