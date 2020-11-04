Гол с пенальти Миранчука и спасения Гилерме: «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Счёт уже на 18-й минуте открыл полузащитник мадридцев Хосе Хименес, но железнодорожники быстро восстановили статус-кво благодаря точному удару Алексея Миранчука с пенальти. Футболист сборной России отличился во второй встрече турнира подряд. Впоследствии гости не раз могли выйти вперёд, но надёжно на последнем рубеже действовал вратарь красно-зелёных Маринато Гилерме.

Очередное испытание грандом

Нынешнюю осень можно смело назвать настоящим праздником для любителей футбола, ведь матчи еврокубков проходят практически каждую неделю. Правда, российским болельщикам радости они пока не приносят. Так, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» на троих в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов набрали всего два очка.

Новую еврокубковую неделю для страны открывали железнодорожники, которым после достойного противостояния «Баварии» предстояло встретиться с другим топ-соперником — «Атлетико».

Мадридцы под руководством Диего Симеоне не только завоевали все внутренние испанские трофеи и Лигу Европы, но и дважды играли в финале ЛЧ, хотя в обоих случаях потерпели поражение.

Начало текущего сезона получилось для мадридцев противоречивым. В ЛЧ они пропустили четыре безответных мяча от «Баварии» и с трудом обыграли дома «Зальцбург» — 3:2. Зато в первых шести матчах Примеры «матрасники» одержали четыре победы и дважды разошлись с оппонентами миром. В преддверии поездки в Москву «Атлетико» на выезде обыграл «Осасуну» — 3:1. «Локомотив», напротив, потерпел в РПЛ второе поражение подряд, уступив «Сочи» (1:2).

Вдобавок красно-зелёные во вторник не могли рассчитывать на травмированных Ведрана Чорлуку и Станислава Магкеева. Зато, по версии гостей, им готов был помочь перешедший в «Аталанту» Алексей Миранчук. Представляя железнодорожников на официальном сайте клуба, пресс-служба по ошибке включила его в состав команды, а фамилию молодого защитника Артура Чёрного зачем-то перевела на испанский.

Позже ошибки были исправлены, но в «Локомотиве» в шутку посоветовали оппонентам в следующий раз не пользоваться Google Translate.

Возвращаясь к потерям железнодорожников: Марко Николич в преддверии матча пообещал, что его подопечные будут играть с «Атлетико» «не для впечатлений, а для очков». В свою очередь, Симеоне отдал сопернику дежурные реверансы, назвав красно-зелёных «конкурентоспособной командой».

Ростер же хозяев в итоге практически полностью повторил состав на встречу с «Баварией», разве что Чорлуку в центре обороны заменил Слободан Райкович, который вышел на замену в противостоянии мюнхенцам, а не Виталий Лысцов, проведший на поле 90 минут в матче с «Сочи».

Обмен голами в середине первого тайма

«Атлетико» начал матч в достаточно неспешном темпе. Чувствовалось, что команда не ставит перед собой задачу забить во что бы то ни стало на первых минутах. «Локомотив» же достаточно активно действовал в прессинге. Фёдор Смолов, Зе Луиш и Антон Миранчук не позволяли защитникам спокойно начинать атаки.

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Однако один из первых ударов мадридцев по воротам завершился голом. После подачи Эктора Эрреры на 18-й минуте с левого фланга Хосе Хименес головой отправил мяч точно в ближний угол, выиграв верховое единоборство у Мурило.

Казалось, после такого неудачного начала железнодорожники могут посыпаться, но подопечные Николича достаточно быстро сравняли счёт с пенальти. Причём правила в своей штрафной нарушил всё тот же Эррера. После кросса Смолова мяч попал мексиканскому полузащитнику в руку.

Судья из Франции Бенуа Бастьен на «точку» указал не сразу, но после консультаций с помощниками на VAR и просмотра повтора всё же зафиксировал нарушение правил, а заодно показал жёлтую карточку за споры Луису Суаресу. Пенальти же уверенно реализовал Миранчук, которому удалось забить второй мяч в текущем сезоне ЛЧ. Всего неделю назад он огорчил «Баварию».

Пропустив, «Атлетико» вынужден был идти вперёд, хотя коллектив Симеоне не так силён в игре первым номером. Но испанская команда постепенно усиливала давление. Особенно часто атаки гостей проходили по правому флангу, где Мацей Рыбусь не справлялся с Кираном Триппьером.

Впрочем, по-настоящему опасных моментов у фаворита имелось немного. Запомнился разве что удар Анхеля Корреа в перекладину из-за пределов штрафной после скидки Суареса. В данной ситуации в опорной зоне за оппонентом не уследили Даниил Куликов и Гжегож Крыховяк. А чуть позже Суарес вышел один на один с Маринато Гилерме, но судья зафиксировал офсайд.

К концу же тайма «Локомотиву» удалось отодвинуть игру от собственных ворот. В целом железнодорожники на фоне маститого соперника смотрелись достаточно достойно и уверенно сдерживали атаки мадридцев, при случае стараясь организовывать собственные контрвыпады.

Игра железнодорожников на отбой

В перерыве Симеоне сделал замену, и на поле вместо малозаметного Сауля вышел Коке. Данная рокировка явно пошла команде на пользу. Полузащитник добавил «Атлетико» энергии и регулярно встречался с мячом на чужой половине поля.

В эти минуты мадридцам окончательно удалось прижать соперника к воротам. Футболисты «Локомотива» начали всё глубже садиться к своей штрафной, позволяя гостям спокойно собирать подборы, и вовсе перестали выходить в контратаки.

Опасные моменты у ворот Гилерме тоже начали возникать регулярно, однако Маринато действовал максимально надёжно. Так, на 58-й минуте голкипер сборной России с огромным трудом справился с неприятным ударом Жуана Феликса в дальний угол из-за пределов штрафной. А чуть позже Гилерме достал мяч из под перекладины после выстрела всё того же португальца головой.

Благоволила «Локомотиву» и удача. Например, в одном из эпизодов Суарес чудом не попал головой с пары метров в пустой створ после прострела Феликса. Впрочем, Жуан скорее бил по воротам, а потому партнёру тяжело было подстроиться под летящий на высокой скорости снаряд.

А на 66-й минуте судейская бригада отменила гол Суареса из-за положения вне игры. После подачи с фланга Коке головой пробил в перекладину, а уругваец добил мяч в сетку, находясь в явном офсайде.

Сил у игроков «Атлетико» на весь второй тайм не хватило, и после 70-й минуты они атаковали уже не с такой высокой степенью интенсивности. А железнодорожники даже провели несколько собственных атак и нанесли единственный за всю вторую половину встречи удар.

Однако в концовке мадридцы сумели организовать финальный навал, и за хозяев стало тревожно, ведь победный мяч в ворота «Зальцбурга» мадридцы забили на 85-й минуте. Напрашивались аналогии и с прошлогодним матчем красно-зелёных с «Ювентусом».

Но футболистам «Локомотива» из последних сил всё же удалось удержать ничейный результат. Теперь в активе столичной команды два очка. Вдобавок она крайне достойно проявила себя в матчах с европейскими топ-командами и пока обходит «Зальцбург» в борьбе за третье место.