«Атлетико» опубликовал состав «Локомотива», заменив фамилию Чёрного на Негро
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Как сообщает Sport24, пресс-служба клуба в материале о своём ближайшем сопернике по Лиге чемпионов допустила ряд неточностей.
Так, в список игроков московской команды были включены Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия, которые в данный момент представляют «Аталанту» и «Ротор».
Также пресс-служба заменила фамилию Артура Чёрного на Негро, переведя её на испанский язык. В дальнейшем эта ошибка была исправлена.
Ранее сообщалось, что Жоффре Кондогбья перешёл из «Валенсии» в «Атлетико».