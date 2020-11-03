«Атлетико» опубликовал состав «Локомотива», заменив фамилию Чёрного на Негро

Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте опубликовал состав «Локомотива» с несколькими ошибками.

Как сообщает Sport24, пресс-служба клуба в материале о своём ближайшем сопернике по Лиге чемпионов допустила ряд неточностей.

Так, в список игроков московской команды были включены Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия, которые в данный момент представляют «Аталанту» и «Ротор».

Также пресс-служба заменила фамилию Артура Чёрного на Негро, переведя её на испанский язык. В дальнейшем эта ошибка была исправлена.

Ранее сообщалось, что Жоффре Кондогбья перешёл из «Валенсии» в «Атлетико».