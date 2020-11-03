Кондогбья перешёл из «Валенсии» в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с полузащитником «Валенсии» Жоффре Кондогбья.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним игроком сборной ЦАР рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Кондогбья провёл пять матчей в составе «Валенсии», за которую выступал с 2017 года и с которой выиграл Кубок Испании.

Также за свою карьеру бывший футболист сборной Франции играл в «Лансе», «Севилье», «Монако» и «Интере».

Ранее тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал «Локомотив» хорошей командой.