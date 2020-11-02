Тренер «Атлетико» Симеоне назвал «Локомотив» хорошей командой

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«Локомотив» является хорошей командой. Если мы посмотрим последние 15 матчей команды, то у них четыре ничьих, пять поражений, а остальные — победы. Причём все поражения были с разницей в один мяч. «Локомотив» — это команда, которая знает, что делать на поле», — приводит слова Симеоне РИА Новости.

Он отметил, что российская команда хорошо выходит в атаку и компактно действует в обороне, но «Атлетико» должен постараться навязать свою игру для успешного результата.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт в Москве на «РЖД Арене» 3 ноября. Начало в 20:55 мск.

Ранее Гжегож Крыховяк заявил, что «Локомотив» приложит все силы, чтобы добиться положительного результата в матче с «Атлетико».