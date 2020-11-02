Крыховяк заявил, что «Локомотив» приложит все силы, чтобы добиться положительного результата в матче с «Атлетико»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Мы неплохо сыграли с «Баварией», но не взяли очков, нужно постараться сделать это в предстоящей встрече. Мы с уважением относимся к нашему сопернику. Посмотрели игру «Атлетико»: «Локомотив» не один раз встречался с этой командой. И в тех встречах, где я принимал участие, всегда было тяжело. Так что сейчас нас ждёт очень сложная игра. Мы приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова Крыховяка РИА Новости.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт в Москве на «РЖД Арене» 3 ноября. Начало — 20:55 мск.

Ранее Марко Николич заявил, что «Локомотив» нацелен набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико».