Николич заявил, что «Локомотив» нацелен набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Николич заявил, что «Локомотив» нацелен набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»
  • Reuters

«Нас ждёт ещё одна игра против ещё одной хорошей команды. Прошлый матч с «Баварией» оставил хорошие впечатления от нашей игры, но мы не набрали очков. И сейчас мы сделаем всё, чтобы набрать очки с «Атлетико». Мы сделаем всё, чтобы игра была не только для впечатлений, но и для очков. Нас ждёт важная игра, вся концентрация направлена на встречу с одной из лучших команд Европы», — приводит слова Николича РИА Новости.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт в Москве на «РЖД Арене» 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что французский арбитр Бастьен рассудит «Локомотив» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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