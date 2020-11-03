Зе Луиш и Смолов вошли в стартовый состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Атлетико»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» огласила стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

С первых минут на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве выйдут Маринато Гилерме, Мацей Рыбусь, Мурило, Слободан Райкович, Дмитрий Живоглядов, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов, Владислав Игнатьев, Зе Луиш и Фёдор Смолов.

В запасе остались Антон Коченков, Андрей Савин, Артур Чёрный, Виталий Лысцов, Александр Сильянов, Никита Иосифов, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович и Антонио Эдер.

Матч состоится 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отреагировал на ошибку «Атлетико» в написании фамилии футболиста Чёрного.