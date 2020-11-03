«Локомотив» отреагировал на ошибку «Атлетико» в написании фамилии футболиста Чёрного

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» отреагировала на ошибку своих коллег из мадридского «Атлетико», которые перевели фамилию защитника железнодорожников Артура Чёрного на испанский язык.

«Ребята, «Атлетико», пожалуйста, в следующий раз не пользуйтесь Google Переводчиком», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в Twitter.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт в Москве на «РЖД Арене» 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Атлетико» допустила несколько ошибок в материале о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Локомотивом».