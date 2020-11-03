«Локомотив» отреагировал на ошибку «Атлетико» в написании фамилии футболиста Чёрного
- РИА Новости
«Ребята, «Атлетико», пожалуйста, в следующий раз не пользуйтесь Google Переводчиком», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в Twitter.
Lads @atletienglish, please don’t use Google Translate next time😉#LokoAtleti | #UCLpic.twitter.com/gvER2d5vs2— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) November 3, 2020
Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт в Москве на «РЖД Арене» 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что пресс-служба «Атлетико» допустила несколько ошибок в материале о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Локомотивом».