Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Севильей»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».

С первых минут на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в составе «Краснодара» выйдут Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Кристиан Рамирес, Даниил Уткин, Леон Сабуа, Юрий Газинский, Кристоффер Олссон, Кайо, Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг.

В запасе остались Евгений Городов, Вячеслав Литвинов, Егор Сорокин, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Вандерсон Масиэл, Виктор Классон и Евгений Марков.

Матч состоится 4 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Денис Глушаков рассказал, что поможет «Краснодару» в матче ЛЧ с «Севильей».