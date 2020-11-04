Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Севильей»
- РИА Новости
С первых минут на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в составе «Краснодара» выйдут Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Кристиан Рамирес, Даниил Уткин, Леон Сабуа, Юрий Газинский, Кристоффер Олссон, Кайо, Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг.
В запасе остались Евгений Городов, Вячеслав Литвинов, Егор Сорокин, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Вандерсон Масиэл, Виктор Классон и Евгений Марков.
Матч состоится 4 ноября и начнётся в 23:00 мск.
Ранее Денис Глушаков рассказал, что поможет «Краснодару» в матче ЛЧ с «Севильей».