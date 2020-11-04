Глушаков рассказал, что поможет «Краснодару» в матче ЛЧ с «Севильей»

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и испанской «Севильи» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Глушаков рассказал, что поможет «Краснодару» в матче ЛЧ с «Севильей»
  • РИА Новости

«Не моё дело давать «Краснодару» какие-то советы перед встречей с «Севильей» — у команды есть тренер. В целом «Севилья» — хорошая команда, которая каждый год выступает в еврокубках и имеет хороший подбор футболистов. В наших командах нет игроков уровня Криштиану или Месси, поэтому помогут только характер, самоотдача, бойцовские качества и кураж, который команда должна поймать. Также важно, чтобы все были здоровы, — и всё это в сумме даст плоды», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября в Севилье и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Мурада Мусаева, матч «Краснодара» с «Севильей» в Лиге чемпионов будет очень энергозатратным.

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