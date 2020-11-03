Мусаев ожидает, что матч «Краснодара» с «Севильей» в ЛЧ будет очень энергозатратным

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».

«Севилья» — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона как в плане результата, так и в плане качества игры. Для нас это большой опыт сыграть против такого соперника. Мы ожидаем тяжёлый и энергозатратный матч», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Он отметил, что «Севилья» — разнообразная команда, которая сочетает в себе как отличную комбинационную игру, так и агрессивный высокий прессинг.

«Прежде всего наши результаты связаны с тем, что по разным причинам мы не можем рассчитывать на пять-шесть своих ведущих игроков. Не так мы мечтали начать Лигу чемпионов. Но такие моменты, к сожалению, бывают. Мы должны быть сильными, отдавать себя в каждом матче. Мы должны быть дисциплинированными и вместе с тем раскрепощёнными. Наш состав далёк от оптимального, но я уверен, что все, кто выйдет, будут биться и оставят все свои силы на поле», — добавил специалист.

Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября в Севилье и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что немец Брых рассудит «Севилью» и «Краснодар» в Лиге чемпионов.