Мусаев ожидает, что матч «Краснодара» с «Севильей» в ЛЧ будет очень энергозатратным

Короткая ссылка
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».
Мусаев ожидает, что матч «Краснодара» с «Севильей» в ЛЧ будет очень энергозатратным

    «Севилья» — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона как в плане результата, так и в плане качества игры. Для нас это большой опыт сыграть против такого соперника. Мы ожидаем тяжёлый и энергозатратный матч», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    Он отметил, что «Севилья» — разнообразная команда, которая сочетает в себе как отличную комбинационную игру, так и агрессивный высокий прессинг.

    «Прежде всего наши результаты связаны с тем, что по разным причинам мы не можем рассчитывать на пять-шесть своих ведущих игроков. Не так мы мечтали начать Лигу чемпионов. Но такие моменты, к сожалению, бывают. Мы должны быть сильными, отдавать себя в каждом матче. Мы должны быть дисциплинированными и вместе с тем раскрепощёнными. Наш состав далёк от оптимального, но я уверен, что все, кто выйдет, будут биться и оставят все свои силы на поле», — добавил специалист.

    Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября в Севилье и начнётся в 23:00 мск.

    Ранее сообщалось, что немец Брых рассудит «Севилью» и «Краснодар» в Лиге чемпионов.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить