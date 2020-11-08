В сборную России вызвали Бакаева, Живоглядова и Джанаева
- globallookpress.com
Как информирует Telegram-канал национальной команды, сбор пропустят заболевший вратарь Антон Шунин, травмированные защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес, а также попавший в скандальную историю капитан Артём Дзюба.
Вместо них в расположение сборной приглашены голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч с Молдавией, а также встречи Лиги наций с Турцией и Сербией.
Ранее сообщалось, что Антон Заболотный прокомментировал вызов в сборную России.