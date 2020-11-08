Заболотный прокомментировал вызов в сборную России по футболу

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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал вызов в сборную России по футболу на ноябрьские матчи.
Заболотный прокомментировал вызов в сборную России по футболу
  • globallookpress.com

«Очень скучал по сборной. Сейчас очень счастлив тому, что нахожусь в расположении. Сначала была информация, что главный тренер Станислав Черчесов дал интервью и сказал, что я буду в списках. Я дождался следующего дня, когда уже точно списки были озвучены, и тогда уже поверил в чудо, в счастье. Тогда уже приятно было», — сказал Заболотный пресс-службе сборной России.

Нападающий отметил, что в последнее время показывал хорошую игру, благодаря чему смог получить вызов в национальную команду.

«Последние месяц-два были удачными для меня. В карьере футболиста бывают и чёрные полосы, и белые. Сейчас у меня удачный период, и я счастлив этому. Стараюсь каждый день получать удовольствие от футбола», — добавил форвард.

Ранее Вячеслав Малафеев назвал логичным вывод Артёма Дзюбы из состава сборной России по футболу.

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