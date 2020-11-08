Малафеев назвал логичным вывод Дзюбы из состава сборной России по футболу

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Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Вячеслав Малафеев назвал логичным вывод капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы из состава команды.
Малафеев назвал логичным вывод Дзюбы из состава сборной России по футболу
  • globallookpress.com

«С точки зрения целей и задач тренерского штаба сборной России вывод Артёма из состава сейчас выглядит логичным. Я уверен, что перед этим решением был разговор между Черчесовым и Дзюбой», — приводит слова Малафеева «Чемпионат»

По его словам, сборной следует сосредоточиться на подготовке к ближайшим встречам, а излишнее внимание команде ни к чему. Также бывший вратарь «Зенита» назвал ситуацию, в которой оказался Дзюба, «не самой приятной».

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в стартовый состав «Зенита» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

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