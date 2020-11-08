Дзюба попал в стартовый состав «Зенита» на матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Российский нападающий Артём Дзюба вошёл в стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч с «Краснодаром» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Стартовые составы обеих команд на матч 14-го тура РПЛ опубликован на официальной странице лиги в социальной сети Instagram.

Дзюба оказался в стартовом составе «Зенита», однако капитаном команды в игре с «Краснодаром» назван Деян Ловрен, ранее защищавший цвета «Ливерпуля».

У «Краснодара» в основе выйдут Магомед-Шапи Сулейманов, Виктор Классон и Маркус Берг.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что нападающий санкт-петербургского коллектива Артём Дзюба не сможет вернуть себе статус капитана сборной России.