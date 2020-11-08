Дзюба попал в стартовый состав «Зенита» на матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром»
- Reuters
Стартовые составы обеих команд на матч 14-го тура РПЛ опубликован на официальной странице лиги в социальной сети Instagram.
Дзюба оказался в стартовом составе «Зенита», однако капитаном команды в игре с «Краснодаром» назван Деян Ловрен, ранее защищавший цвета «Ливерпуля».
У «Краснодара» в основе выйдут Магомед-Шапи Сулейманов, Виктор Классон и Маркус Берг.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что нападающий санкт-петербургского коллектива Артём Дзюба не сможет вернуть себе статус капитана сборной России.
Стартовые составы матча #ЗенитКраснодар 📋#ТинькоффРПЛpic.twitter.com/d8OgZ3rFEk— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 8, 2020