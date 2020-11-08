Дзюба принёс «Зениту» победу над «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ

«Зенит» победил «Краснодар» в Санкт-Петербурге (3:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гости открыли счёт в первом тайме. Гол с пенальти провёл Маркус Берг. Чуть позже Артём Дзюба не реализовал 11-метровый, назначенный за попадание мяча в руку Кайо. После удара россиянина Матвей Сафонов поймал мяч намертво.

После перерыва Далер Кузяев, оставленный без опеки, восстановил паритет чётким ударом в угол. А ближе к концу игры Дзюба принёс «Зениту» победу, замкнув прострел Магомеда Оздоева.

Уже в добавленное время окончательный счёт установил вышедший на замену Алексей Сутормин.

Ранее сообщалось, что букмекерская компания отказалась прекращать сотрудничество с Дзюбой.