Букмекерская компания отказалась прекращать сотрудничество с Дзюбой

Пресс-служба букмекерской компании Pin-Up.ru отказалась разрывать сотрудничество с Артёмом Дзюбой в связи со скандалом, в который попал игрок «Зенита» и сборной России по футболу.

«Мы не отказываемся от сотрудничества с Артёмом Дзюбой и не планируем никаких изменений в нашей совместной работе. Артём был, есть и будет нашим амбассадором. Мы понимаем непростую ситуацию, в которой он оказался сегодня, и всеми силами поддерживаем его. Для нас в этой ситуации важнее всего оставаться командой, которая не отказывается от своих. Мы призываем болельщиков и всех поклонников спорта проявить понимание, терпимость и уважение. Есть вещи гораздо хуже того, что сегодня с таким ажиотажем все обсуждают про Артёма», — приводит слова компании «Рейтинг букмекеров».

Главный тренер Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в команду на ближайшие матчи в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нападающего.

Ранее певица Светлана Лобода возмутилась из-за публикации видео с Дзюбой.