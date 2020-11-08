Певица Лобода возмутилась из-за публикации видео с Дзюбой

Певица Светлана Лобода возмутилась появлением в сети видео с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.

«Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артёмом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека!» — написала Лобода в Instagram.

Певица считает, что частную жизнь необходимо уважать, а Дзюба заслуживает поддержки в связи с возникшим скандалом.

«Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артёма!» — добавила артистка.

Ранее болельщики освистали Дзюбу на матче «Зенита» с «Краснодаром».