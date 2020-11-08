Болельщики освистали Дзюбу на матче «Зенита» с «Краснодаром»

Болельщики освистали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу перед матчем Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

Об этом в своём Twitter сообщило издание Sport24.

Зрители на «Газпром Арене» освистали игрока «Зенита» во время объявления стартового состава перед матчем.

Ранее Вячеслав Малафеев назвал логичным вывод Дзюбы из состава сборной России по футболу.