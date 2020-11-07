Хроническая усталость: почему российские команды терпят неудачи в еврокубках

В первом круге группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит», «Краснодар» «Локомотив» и ЦСКА не одержали ни одной победы. Помимо этого, во втором и третьем турах они пропустили суммарно 12 мячей после 70-й минуты. К началу ноября российские команды провели по 13 матчей в РПЛ, тогда как представители ведущих европейских чемпионатов — от шести до девяти в соответствующих турнирах. Также отечественные коллективы оказались практически лишены межсезонья, продолжительность которого составила лишь 15 дней.

Упущенные очки в концовках матчей

Первый круг группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы российские команды вряд ли могут занести себе в актив. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА в 12 матчах не сумели одержать ни одной победы и в шести встречах разошлись с соперниками миром. И если неудачи отечественных представителей в ЛЧ понять можно, то всего два набранных армейцами очка в ЛЕ неприятно удивили.

При этом российские команды осенью начали регулярно пропускать после 70-й минуты, демонстрируя предельную усталость. Если в первом туре такой гол был один (в пассиве «Зенита» в матче с «Брюгге»), то во втором — уже шесть из восьми. В третьем ситуация полностью повторилась. Из восьми пропущенных голов шесть пришлись на последние 20 минут матчей. Петербуржцы не удержали победу во встрече с «Лацио», «Краснодар» позволил перевернуть ход игры «Севилье», а ЦСКА пропустил три мяча от «Фейеноорда».

Весьма любопытными получились и другие статистические показатели во вторых таймах этих матчей. Например, «Локомотив» после перерыва встречи с «Атлетико» владел мячом лишь 35% времени и нанёс только один удар. «Зенит» во второй половине игры также отдал инициативу «Лацио» и отметился одним ударом в створ. Наконец, «Краснодар» позволил «Севилье» нанести 12 выстрелов по воротам Матвея Сафонова, пять из которых пришлись в створ. При этом гости совершили сразу девять фолов против трёх у соперника.

Несколько иная ситуация сложилась во втором тайме матча «Фейеноорд» — ЦСКА. Владение мячом оказалось равным, однако подопечные Дика Адвоката бережнее отнеслись к своим моментам: из пяти ударов в створ три оказались результативными.

Отсутствие качественного межсезонья

Конечно, проводить по два матча в неделю осенью приходится не только российским командам, но коллективы из ведущих чемпионатов Европы подобных проблем не испытывают. Например, в Лиге чемпионов в плей-офф в настоящий момент пробиваются 14 коллективов из 20, представляющих Англию, Италию, Испанию, Германию и Францию. При этом занимающие третьи места в своих группах «Реал» и «Аталанта» набрали столько же очков, сколько соперники, расположившиеся на вторых строчках, и уступают им лишь по дополнительным показателям. А в плей-офф ЛЕ попадают десять команд из 12 — все за исключением «Ниццы» и «Реала Сосьедад». Но лидер чемпионата Испании после трёх туров идёт вровень с расположившимися выше «АЗ Алкмаром» и «Наполи» (по шесть очков).

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Не радуют собственных болельщиков пока лишь французские команды, хотя в этой стране прошлый сезон Лиги 1 доигрывать не стали. Впрочем, не лучшее выступление ПСЖ, набравшего в первых трёх матчах ЛЧ лишь три очка, можно объяснить отсутствием летней паузы, ведь финал ЛЧ прошлого сезона парижане провели 23 августа.

Проблемы испытывают и другие коллективы, которые летом были задействованы в еврокубках. Так, «Интер» занимает последнее место в группе ЛЧ с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Реалом» и киевским «Динамо». Пока не пробивается в плей-офф главного еврокубка и «Аталанта», которая в августе сыграла четвертьфинальный матч ЛЧ как раз с ПСЖ. Наконец, действующий обладатель трофея «Бавария» также непросто вкатывался в новый сезон и едва не уступил «Севилье» в матче за Суперкубок УЕФА, а также крупно проиграл «Хоффенхайму» в Бундеслиге — 1:4.

Но команды из ведущих лиг континента обладают куда более мощными составами. Так, Антонио Конте в «Интере» может позволить себе оставлять в запасе таких футболистов, как Алексис Санчес и Кристиан Эриксен. Представители России в еврокубках, за исключением ЦСКА, похвастать длинной скамейкой не могут и осенью испытывают серьёзные кадровые проблемы. Также они, в отличие от представителей сильнейших чемпионатов континента, не привыкли к столь напряжённому графику. Ведь в Европе только в национальном первенстве команды проводят за сезон по 34—38 встреч (в РПЛ — 30).

Но летом и осенью они столкнулись с необходимостью выходить на поле дважды в неделю, а тренеры не имели возможности заложить футболистам функциональную базу, поскольку пауза между сезонами РПЛ составила всего 15 дней. Для сравнения, в АПЛ и Серии А игроки отдыхали 46 дней, в Примере — 53 дня, а в Бундеслиге — 81 день.

Сложнее пришлось разве что командам, которые в августе вынуждены были доигрывать еврокубки, но и они получили возможность передохнуть. Так, «Бавария» после финальной встречи ЛЧ 23 августа первый матч нового сезона провела только 18 сентября — почти через месяц.

Тяжелейшая нагрузка на российских футболистов

При этом к началу ноября в ведущих европейских чемпионатах сыграно всего по шесть — девять туров, тогда как в РПЛ — 13. Таким образом, российские команды в чемпионате страны сыграли в два раза больше матчей, чем в Италии и Германии, вдобавок оставшись без предсезонной подготовки. А не выступающие в еврокубках коллективы вынуждены были провести по два матча Кубка страны.

В Англии в настоящий момент полностью сыграны семь туров чемпионата страны и два раунда Кубка лиги. В Испании — восемь туров Примеры (Кубок ещё не стартовал). В Италии — шесть туров Серии А (сильнейшие команды возьмут старт в кубке только в январе). В Германии — шесть туров Бундеслиги и один раунд Кубка, а во Франции — восемь туров Лиги 1 (Кубок пока обходится без команд элитного дивизиона).

Для сравнения, «Зенит» к настоящему моменту провёл 17 матчей во всех турнирах, а последний соперник петербуржцев «Лацио» — только девять. «Краснодар» — 18, а «Челси» — 12. «Бавария» с августа по начало ноября провела 15 матчей, а действующий обладатель Лиги Европы «Севилья» — 14.

Таким образом, остаётся признать, что главной причиной неудач российских команд в еврокубках является банальная усталость. Оставшиеся без паузы между сезонами футболисты играют по два матча в неделю на протяжении почти пяти месяцев. Неудивительно, что в таких условиях возрастает количество мышечных травм.

К сожалению, нет оснований полагать, что второй круг группового этапа еврокубков сложится для отечественных команд успешнее. В оставшееся до конца года время им, помимо трёх матчей в ЛЕ и ЛЧ, предстоит провести шесть встреч в РПЛ. Вдобавок в ноябре сборную Россию ждут сразу три игры.

А потому усталость у ведущих футболистов будет только накапливаться. К тому же российские коллективы традиционно демонстрируют не самые лучшие результаты в ноябре и декабре. В этом плане по-настоящему пророческой получилась фраза Леонида Слуцкого о том, что, «спасая этой сезон, мы можем потерять следующий».