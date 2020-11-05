Нелогичная развязка: «Севилья» вдесятером отыгралась с 0:2 и победила «Краснодар» в Лиге чемпионов

«Краснодар» потерпел обидное поражение от «Севильи» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В середине первого тайма Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг дважды огорчили соперника. Незадолго до перерыва испанская команда сократила отставание, но осталась в меньшинстве после удаления Хесуса Наваса. Однако во второй половине встречи действующий чемпион Лиги Европы вырвал победу благодаря дублю вышедшего на замену Юссефа Эн-Несири.

Новый соперник для обескровленного «Краснодара»

Болельщики «Краснодара» с огромным интересом ждали дебюта своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов, однако он получился смазанным из-за настоящей эпидемии травм, которая оставила южан без целого ряда лидеров. Однако несмотря на многочисленные потери подопечные Мурада Мусаева в первом туре сумели на выезде сыграть вничью с «Ренном» — 1:1. На следующей неделе «Краснодар» достойно смотрелся и во встрече с «Челси», но пропустил три мяча в концовке и потерпел крупное поражение — 0:4.

В рамках третьего тура ему предстояло на выезде встретиться с действующим чемпионом Лиги Европы «Севильей». Испанский коллектив, в отличие от российского, начал новый сезон еврокубков успешно и набрал в матчах с «Ренном» и «Челси» четыре очка, что позволило красно-белым делить лидерство в группе E с лондонцами.

Однако в чемпионате Испании дела команды идут куда хуже. В Примере «Севилья» потерпела три поражения подряд и опустилась на 16-е место в турнирной таблице. Впрочем, обескровленный «Краснодар» в национальном первенстве также испытывает сложности. В пассиве южан два поражения подряд: от «Спартака» (1:3) и «Ахмата» (0:2). Данные неудачи заставили бронзового призёра чемпионата опуститься на десятую строчку.

Данная встреча «Севильи» и «Краснодара» стала не первой в истории. Всего два года назад они попали в одну группу ЛЕ и обменялись домашними победами. Дома южане оказались сильнее (2:1), но на выезде пропустили три безответных мяча. В итоге оба коллектива вышли в плей-офф и завершили выступление в турнире на стадии 1/8 финала.

К очередному матчу с «Севильей», наконец, вернулись в строй Вандерсон и Виктор Классон, однако оба остались в запасе. Мусаев вновь был вынужден делать ставку на тех футболистов, которые выходили на поле во всех последних играх. Мало того, на левом краю полузащиты расположился 20-летний Леон Сабуа, который лишь в конце октября дебютировал в составе «Краснодара». Фактически же действующему обладателю ЛЕ противостояли резервисты южан, например, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и вышедший на замену Егор Сорокин.

Отличное начало для российской команды

С самого начала встречи «Севилья» забрала мяч под свой контроль и уже на седьмой минуте создала первый опасный момент. После удара Лукаса Окампоса из-за пределов штрафной Матвей Сафонов с огромным трудом спас свою команду.

А в ходе следующей атаки хозяева чуть не заработали пенальти. Жоан Жордан на границе чужой штрафной фактически сам ударил Магомеда-Шапи Сулейманова ногой по колену и упал на газон, однако судья Феликс Брих, не раздумывая, показал на «точку». Но после беседы с помощниками немец отправился посмотреть повтор и поменял своё решение.

Мало кто из российских болельщиков после такого начала мог предположить, что вскоре «Краснодар» откроет счёт. Однако южане заработали опасный стандарт возле чужой штрафной, и Сулейманов идеальным ударом отправил снаряд точно в ближний угол.

Уже спустя несколько минут подопечные Мурада Мусаева получили право на пенальти. Жюль Кунде в подкате сбил с ног Маркуса Берга. Брих воспользовался помощью VAR, но одиннадцатиметровый отменять не стал. А уверенно реализовал его сам шведский нападающий. При этом рефери не стал показывать вторую жёлтую карточку Кунде и удалять его с поля.

Впрочем, хозяева, даже пропустив дважды, не думали сдаваться, а Хулен Лопетеги уже на 34-й минуте произвёл двойную замену, бросив в бой Маркоса Акунью и Оскара Родригеса. Убрал с поля он в том числе Кунде. Свою рокировку провёл и Мусаев. Тренер, видимо, остался недоволен действиями Сабуа в обороне и снял его с игры. Вместо него вышел другой юный воспитанник клубной академии Эдуард Сперцян.

К сожалению, практически тут же «Севилье» удалось сократить отставание в счёте. После подачи с правого фланга Иван Ракитич аккуратно головой подрезал мяч в дальний угол.

Однако концовка всё же осталась за «Краснодаром». Уже в добавленное судьёй время Кристоффер Олссон убежал на рандеву с Томашем Вацликом, а опытный капитан соперника Хесус Навас вынужден был наступить ему на ногу вблизи собственной штрафной. В данной ситуации Бриху не оставалось ничего, кроме как показать испанцу прямую красную карточку.

Роковая ошибка Кайо

Сразу после перерыва Мусаев выпустил на поле центрального защитника Егора Сорокина вместо Кристиана Рамиреса. Данной рокировкой он фактически продемонстрировал, что его команда в дальнейшем будет играть на удержание счёта. И «Краснодар» действительно прижался к своим воротам, практически не проводя контратаки.

«Севилья» же увеличивала давление на ворота Сафонова и создавала момент за моментом, однако до поры гостям везло. Так, Ракитич на 63-й минуте мог оформить дубль, но мяч после его удара с близкой дистанции чудом попал в перекладину. А в паре эпизодов южан спас Сафонов.

Лопетеги же, понимая, что его подопечные имеют значительное преимущество над соперником в физической готовности, несмотря на удаление, бросил в бой свежих Фернандо и Юссефа Эн-Несири. Мусаев ответил своей заменой, причём вновь снял с игры молодого футболиста — Сперцяна. Вместо него в игру вступил Классон.

И когда начало казаться, что «Краснодар» всё же выстоит, команда пропустила. Вдвойне обидно, что произошло это после грубейшей ошибки Кайо Пантелеана. Получив передачу от партнёра, бразилец фактически подарил мяч Эн-Несири. Марокканец такую помарку не простил и уверенно реализовал выход один на один.

А уже спустя три минуты Эн-Несири оформил дубль. После подачи со стандарта мяч, никем не тронутый, ударился о штангу и вылетел обратно в штрафную, где его подкараулил нападающий «Севильи». Сафонов из последних сил пытался среагировать на удар и даже коснулся мяча, но тот от его рук залетел в ворота.

В концовке Мусаев бросил в бой ещё одного вернувшегося в строй лидера Вандерсона, но сил на последний штурм у «Краснодара» не осталось. Южане были близки к тому, чтобы одержать первую победу в групповой стадии ЛЧ в истории клуба, но в результате остались вовсе без очков.

В какой-то мере гостям и их тренерскому штабу не хватило опыта. Не хватило футболистам «быков» и сил, ведь последние матчи они вынуждены были проводить в составе, далёком от оптимального. Возможно, возвращение ведущих игроков поможет российской команде увереннее провести второй круг.