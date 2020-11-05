«Севилья» победила «Краснодар» в меньшинстве, уступая по ходу матча 0:2

«Севилья» одержала домашнюю победу над «Краснодаром» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов (3:2).

Сначала гости повели в счёте с преимуществом в два мяча. На 17-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов забил прямым ударом со штрафного, а через четыре минуты Маркус Берг реализовал пенальти. Ответный гол провёл Иван Ракитич.

Уже на четвёртой добавленной минуте рефери встречи Феликс Брых удалил игрока «Севильи» Хесуса Наваса за фол «последней надежды» на Кристоффере Олссоне.

После перерыва, однако, хозяева забили два мяча подряд и праздновали победу. Дубль оформил Юссеф Эн-Несери, причём в первом случае он отличился после грубейшей ошибки Кайо.

«Краснодар» потерпел четвёртое поражение подряд: по два в чемпионате России и Лиге чемпионов.

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