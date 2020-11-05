Караваев объяснил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Лацио» в ЛЧ
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Он заявил, что эмоции после игры не самые положительные.
«Не хватило в первую очередь реализации своих моментов, потому что были моменты во втором тайме, где могли забивать на 2:0. Не забили, пропустили. Уже в концовке пытались что-то создать, но, к сожалению, не удалось забить ещё один гол», — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».
Он понадеялся, что пауза на сборные поможет игрокам перезагрузиться и подготовиться к ответному матчу в Риме.
В свою очередь, Александр Ерохин сказал, что «Зенит» должен был обыграть «Лацио».