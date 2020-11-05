Караваев объяснил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Лацио» в ЛЧ

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от матча своей команды с «Лацио».

Он заявил, что эмоции после игры не самые положительные.

«Не хватило в первую очередь реализации своих моментов, потому что были моменты во втором тайме, где могли забивать на 2:0. Не забили, пропустили. Уже в концовке пытались что-то создать, но, к сожалению, не удалось забить ещё один гол», — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».

Он понадеялся, что пауза на сборные поможет игрокам перезагрузиться и подготовиться к ответному матчу в Риме.

В свою очередь, Александр Ерохин сказал, что «Зенит» должен был обыграть «Лацио».