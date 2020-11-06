Три пропущенных мяча за девять минут: как ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» в Лиге Европы

ЦСКА в гостях проиграл «Фейеноорду» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе «Де Кёйп» завершилась со счётом 3:1. По разу отличились Риджесиано Хапс, Оркун Кёкчю и Лютсарел Гертрёйда, а сократить отставание гостям помог автогол Маркоса Сенеси. Подопечные Виктора Гончаренко потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира и опустились на последнее место в квартете K.

Для ЦСКА встреча с «Фейеноордом» была если не определяющей, то крайне важной. После двух туров подопечные Виктора Гончаренко имели в своём активе два балла и лишь по дополнительным показателям опережали загребское «Динамо» в турнирной таблице. При этом победа над главным аустайдером квартета позволяла коллективу не только выйти на чистое второе место, но и при определённых условиях стать лидером группы. Правда, это происходило в том случае, если «Вольфсберг» терял очки в противостоянии с хорватами.

На бумаге армейцев можно было считать фаворитами. За них говорили не только неудачные выступления голландцев в Лиге Европы, но и то, с какими потерями соперники подошли к матчу. Если ЦСКА не мог рассчитывать лишь на четырёх защитников, среди которых статус игрока основы имел только Георгий Щенников, то «Фейеноорд» лишился сразу семи исполнителей во всех линиях. Среди травмированных оказался и один из лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне Луис Синистерра.

Также по теме 25 ударов по воротам и ноль голов: как ЦСКА не сумел обыграть загребское «Динамо» в Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Более чем за 90 минут команды так и не сумели...

В целом Гончаренко обошёлся без серьёзной ротации и выпустил на поле почти тот же состав, что и в игре 13-го тура РПЛ с «Ротором». Вратарская и оборонительная линии ожидаемо остались без изменений, а в полузащите место Алана Дзагоева занял Иван Обляков. В нападении же вместо Фёдора Чалова вышел Чидера Эджуке. Это изменение наставник армейцев аргументировал тем, что экс-форвард «Херенвена» имеет опыт выступлений в Эредивизи и будет комфортно чувствовать себя на арене «Де Кёйп».

Для российских болельщиков встреча с «Фейеноордом» представляла повышенный интерес сразу по нескольким причинам. Во-первых, команду возглавляет Дик Адвокат, известный по работе как с санкт-петербургским «Зенитом», так и со сборной России по футболу. А в центре обороны с первых минут вышел Урош Спаич. «Краснодар» по-прежнему владеет правами на серба, но в жёстких условиях лимита решил сделать ставку на Кайо, а серба отправить в аренду.

Уже по первым минутам стало понятно, что без труда гостям не удастся одержать первую победу в еврокубковой кампании. ЦСКА хоть и старался регулярно проводить опасные атаки, но всё же действовал вторым номером. Зачастую подопечные Гончаренко сильно прижимались к своим воротам и давали противникам слишком много пространства для атаки. Уже в дебюте этим чуть было не воспользовались Оркун Кёкчю и Марк Димерс, имевшие неплохие шансы отличиться. Но в первом случае мяч не попал в створ, а во втором эффектным сейвом отметился Игорь Акинфеев.

У ЦСКА ярче других смотрелся Никола Влашич, уже на первых минут оказавшийся в опасной близости от ворот соперника. Правда, у него не получилось доставить серьёзных проблем Юстину Бейло. Удар низом из-за пределов штрафной пришёлся точно в руки голкиперу. Как всегда активен был и Эджуке, но его подводило нежелание комбинировать с партнёрами. Нигериец пытался всё делать в одиночку, но не был способен обыграть всю оборону коллектива из Роттердама.

Уже на 31-й минуте Гончаренко был вынужден произвести первую перестановку. Марио Фернандес получил повреждение задней поверхности бедра и был заменён на Алана Дзагоева. Главный герой матча с «Ротором» занял своё привычное место в центре полузащиты, а на правый фланг обороны передвинулся Константин Марадишвили.

Состав на игру в Роттердаме #ФейеноордЦСКАpic.twitter.com/E4qm0xDY0e — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 5, 2020

Поначалу могло показаться, что это изменение негативно сказалось на игре ЦСКА. Гости отдали инициативу сопернику и позволили тому несколько раз потревожить Акинфеева. Но ближе к концу тайма красно-синим удалось выровнять положение и даже запомниться парой опасных подходов к воротам Бейло. Сначала Константин Кучаев элегантно пробил пяткой после прострела Марадишвили с фланга, а затем неплохим дальним ударом отметился Эджуке. Правда, последнее слово осталось за «Фейеноордом». Стивен Бергёйс здорово открылся в штрафной и имел отличный шанс забить, но пересечь линию мячу помешал Бахтиёр Зайнутдинов.

Первая треть второго тайма не запомнилась яркими эпизодами. Поначалу гости больше владели мячом, но со временем позволили хозяевам выровнять игру. А уже на 63-й минуте ЦСКА оказался в роли догоняющего. Марадишвили оступился на мяче и позволил «Фейеноорду» заполучить мяч в пяти метрах от границы штрафной. Голландцы быстро доставили мяч на правый фланг, а уже спустя секунду Риджесиано Хапс замкнул прострел Бергёйса и открыл счёт.

Гончаренко попытался встряхнуть команду и выпустил Фёдора Чалова вместо Константина Кучаева, но эта замена имела обратный эффект. ЦСКА стал испытывать серьёзные проблемы с доставкой мяча на половину поля соперника и стал слишком много комбинировать на своей трети поля, за что очень быстро был наказан. Всего за минуту армейцы дважды ошиблись у собственной штрафной и позволили «Фейеноорду» увеличить счёт до крупного. Сначала мощным дальним ударом отметился Кёкчю, а затем многоходовку замкнул Лютсарел Гертрёйда.

Оказавшись в безнадёжном положении, Гончаренко решил дать шанс запасным и произвёл сразу три замены. На поле появились Наир Тикнизян, Виктор Васин и Кристиян Бистрович. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже на 80-й минуте Чалов исполнил заброс в штрафную, но попал точно в голову Маркоса Сенеси. Рикошет дезориентировал вратаря и позволил ЦСКА сократить гандикап.

Развить успех армейцам не удалось. В оставшееся время они пытались атаковать, но смогли нанести всего один удар по воротам противника. ЦСКА проиграл «Фейеноорду» со счётом 1:3 и потерпел первое поражение в Лиге Европы. В активе подопечных Виктора Гончаренко осталось два очка, вследствие чего они опустились на последнее, четвёртое место в группе.