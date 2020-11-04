Адвокат заявил, что оптимистично настроен на предстоящий матч «Фейеноорда» с ЦСКА

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат, в прошлом работавший с «Зенитом» и сборной России, поделился ожиданиями от матча с московским ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«ЦСКА — сильный и опасный соперник. Клуб обладает большим бюджетом, что помогает им с привлечением сильных игроков, например Эджуке. Такой масштаб мне знаком ещё со времён работы в «Зените». Тем не менее я оптимистично настроен и надеюсь на достойную игру и результат с нашей стороны», — приводит слова Адвоката «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Он отметил, что «Фейеноорд», в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков.

«Считаю, что с доступными нам финансами мы добиваемся довольно хороших результатов», — добавил специалист.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября в Роттердаме. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что соперники ЦСКА по Лиге Европы объявили о вспышках коронавируса в командах.