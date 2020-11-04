Адвокат заявил, что оптимистично настроен на предстоящий матч «Фейеноорда» с ЦСКА
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«ЦСКА — сильный и опасный соперник. Клуб обладает большим бюджетом, что помогает им с привлечением сильных игроков, например Эджуке. Такой масштаб мне знаком ещё со времён работы в «Зените». Тем не менее я оптимистично настроен и надеюсь на достойную игру и результат с нашей стороны», — приводит слова Адвоката «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
Он отметил, что «Фейеноорд», в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков.
«Считаю, что с доступными нам финансами мы добиваемся довольно хороших результатов», — добавил специалист.
Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября в Роттердаме. Начало — в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что соперники ЦСКА по Лиге Европы объявили о вспышках коронавируса в командах.