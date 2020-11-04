Соперники ЦСКА по Лиге Европы объявили о вспышках коронавируса в командах

Загребское «Динамо» и австрийский «Вольфсберг» объявили о вспышках коронавирусной инфекции в командах накануне очного матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает пресс-служба «Вольфсберга», в клубе выявлено восемь заболевших, среди которых как игроки, так и персонал команды.

В «Динамо» сообщили о пяти новых случаях заболевания среди футболистов. Прежде стало известно о выявлении коронавируса у четырёх игроков. Также заболел главный тренер команды Зоран Мамич.

В клубах отметили, что все заболевшие пропустят очное противостояние команд, которое должно состояться 5 ноября в Загребе.

Ранее сообщалось, что в Италии заподозрили «Лацио» в нарушении медицинских протоколов по коронавирусу.