Марадишвили заявил, что ЦСКА настроен на победу в матче ЛЕ с «Фейеноордом»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Фейеноордом».

«Матч будет сложным. «Фейеноорд» — непростая команда, мы приехали побеждать, настрой очень серьёзный. Думаю, получится интересный матч. Эта команда очень серьёзная, с хорошо подобранными футболистами. Сегодня разбирали игры команды. У «Фейеноорда» индивидуально сильные игроки, будет сложно », — приводит слова Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября в Роттердаме. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ожидает интересного матча с «Фейеноордом» в ЛЕ.