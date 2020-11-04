Марадишвили заявил, что ЦСКА настроен на победу в матче ЛЕ с «Фейеноордом»

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Фейеноордом».
Марадишвили заявил, что ЦСКА настроен на победу в матче ЛЕ с «Фейеноордом»
  • © официальный сайт ПФК ЦСКА

«Матч будет сложным. «Фейеноорд» — непростая команда, мы приехали побеждать, настрой очень серьёзный. Думаю, получится интересный матч. Эта команда очень серьёзная, с хорошо подобранными футболистами. Сегодня разбирали игры команды. У «Фейеноорда» индивидуально сильные игроки, будет сложно », — приводит слова Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября в Роттердаме. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ожидает интересного матча с «Фейеноордом» в ЛЕ.

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