Гончаренко ожидает интересного матча с «Фейеноордом» в ЛЕ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Фейеноордом».
Гончаренко ожидает интересного матча с «Фейеноордом» в ЛЕ
  • РИА Новости

«В чемпионате Нидерландов больше открытых матчей, чем в нашей Премьер-лиге. Мы знаем, как действует «Фейеноорд», и это не та команда, которая будет долго и глубоко обороняться. Мы знаем, что они любят атаковать, а они знают, что мы любим то же самое. Завтра ожидаю футбола, который очень нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет слишком открытый матч, но должно быть интересно», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября в Роттердаме. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Дик Адвокат заявил, что оптимистично настроен на предстоящий матч «Фейеноорда» с ЦСКА.

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