Дебютный гол Гайча, неудачная игра Васина и возвращение Ахметова: как ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в Лиге Европы

ЦСКА в гостях поделил очки с «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1, а оба мяча были забиты в первом тайме. На гол Адольфо Гайча хозяева ответили точным ударом Михаэля Линдля с пенальти. При этом Виктора Васина, чьи действия привели к назначению 11-метрового, заменили в перерыве. Также игра запомнилась возвращением на поле Ильзата Ахметова, восстановившегося после операции на плече.

Удачный выход Гайча

Московский ЦСКА не без потерь подошёл к первому матчу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Так, в Австрию на игру с «Вольфсбергом» не полетели защитники Марио Фернандес и Георгий Щенников, а также фланговый нападающий Арнор Сигурдссон. Один из лидеров сборной России по футболу сдал положительный тест на коронавирус в начале октября, после чего ни разу не выходил на поле, а его коллеги ещё не успели восстановиться от травм. Кроме того, в заявку не попал Вадим Карпов, получивший тяжёлые повреждения головы в противостоянии с «Динамо».

Во встрече с австрийцами место Карпова в четвёрке защиты занял Хёрдур Магнуссон, однако Виктор Гончаренко не ограничился одним изменением. Ротации также подверглись средняя и атакующая линии армейцев. Чидера Эджуке и Фёдор Чалов оказались на скамейке запасных, а вместо них с первых минут вышли Наир Тикнизян и Адольфо Гайч. Примечательно, что аргентинец ранее лишь раз выходил в стартовом составе (в игре с «Зенитом»).

Уже на пятой минуте стало понятно, что Гончаренко угадал с решением выпустить Гайча в старте. Габаритный нападающий воспользовался первым же своим шансом и открыл счёт личным голам за ЦСКА. Аргентинец получил пас от Николы Влашича в паре метров от штрафной площади и бильярдным ударом направил мяч в дальний угол.

Современный футбол «Вольфсберга»

Таким образом, армейцы уже в самом начале матча обеспечили себе преимущество в счёте и приблизились к тому, чтобы подтвердить статус фаворита встречи. Так, «Вольфсберг» не только уступал ЦСКА по стоимости состава в десять раз (€13,75 млн — €138,2 млн), но и крайне неудачно смотрелся на старте сезона в Австрии. В четырёх матчах Бундеслиги «волки» потерпели три поражения и с тремя очками расположились на девятой строчке в турнирной таблице.

Тем не менее хозяева действовали довольно смело и в первом тайме превосходили гостей по всем игровым аспектам. Подопечные Фердинанда Фельдхофера не стеснялись действовать первым номером и по прошествии первых 30 минут владели мячом более 60% времени. Кроме того, они отлично прессинговали и не стеснялись бить по воротам. Пусть Игорь Акинфеев был вынужден лишь раз вступить в игру, но удары были крайне неприятными.

При этом «Вольфсберг» явно был в курсе проблем ЦСКА с крайними защитниками и концентрировал свои атаки именно на левом фланге. В зону Виктора Васина регулярно пытались врываться Кристофер Верницниг и Михаэль Линдль, но до определённого времени москвичам удавалось справляться с этими набегами.

Неудачное выступление Васина

Тем не менее именно из зоны правого крайнего защитника и был организован ответный мяч в ворота ЦСКА. Нерасторопному Васину не хватило скорости, что позволило «Вольфсбергу» дважды оказаться в штрафной оппонента в течение 15 секунд. Но если прорыв Шейку Дьенга не таил в себе опасности, то забегание Деяна Йовелича грозило пропущенным голом. Арендованный у «Айнтрахта» форвард уже был готов замкнуть навес с фланга, когда Виктор придержал его за футболку и дал арбитру повод назначать пенальти. Линдль уверенно переиграл Акинфеева и восстановил паритет.

В итоге в первом тайме Васин позволил «Вольфсбергу» заработать 11-метровый, получил жёлтую карточку и отметился всего одним отбором мяча и одним выигранным верховым единоборством. При этом точными стали лишь 17 из 28 его передач. Как итог — худшая оценка среди всех участников матча по версии WhoScored (5,8).

Судя по всему, Гончаренко также оказался крайне недоволен выступлением Васина на позиции правого крайнего защитника и уже в перерыве заменил ветерана. Вместо него вышел номинально центральный полузащитник Алан Дзагоев, а в оборону отправился опорник Константин Марадишвили. Также поле покинул игравший на противоположном крае Тикнизян, а разгонять атаки гостей был призван Эджуке.

Проблемы в нападении

Тем не менее замены Гончаренко хоть и помогли ЦСКА немного исправить положение в обороне, но не поспособствовали улучшению комбинационной игры. Да, на 56-й минуте Эджуке и Влашич на двоих организовали классную атаку, но нигериец не смог огорчить Александра Кофлера — оставалось лишь попасть в створ, но удар получился крайне неточным. По большому счёту, на этом опасные моменты у ворот «Вольфсберга» закончились.

Также по теме Пятый гол Кучаева, травма Карпова и удаление Евгеньева: как ЦСКА обыграл «Динамо» в РПЛ ЦСКА одержал победу над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. Константин Кучаев забил свой пятый мяч в...

Самый опасный из ударов нанёс вышедший на замену Фёдор Чалов. На 65-й минуте форвард открылся в штрафной и пытался пробить с ходу, но попал в защитника. При этом австрийцы атаковалихоть и значительно реже, зато гораздо острее. Отличные шансы имели всё тот же Йовелич и Михаэль Новак, но либо исполнителям не хватало точности, либо здорово действовал Акинфеев.

Концовка запомнилась обилием брака при исполнении передач и долгожданным возвращением Ильзата Ахметова. В последний раз полузащитник выходил на поле 9 марта — в матче РПЛ с «Ростовом», после чего восстанавливался после операции на плече. Правда, принести коллективу серьёзную пользу у него не получилось.

А за девять минут до окончания основного времени на скамейку отправился Влашич, уступивший место Кристияну Бистровичу. Хоть хорват и выступал в роли главного конструктора атак гостей, но вряд ли может занести себе в актив эту встречу. Никола выглядел довольно уставшим, часто терял мяч и ошибался в передачах.