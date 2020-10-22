Хомуха ожидает сложной для ЦСКА игры с «Вольфсбергом» в ЛЕ

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал своё мнение по поводу дебюта команды в розыгрыше Лиги Европы-2020/21.

22 октября армейцы сыграют в гостях с «Вольфсбергом».

По мнению Хомухи, армейцы набрали хороший ход, что особенно заметно на фоне игры с «Динамо» в чемпионате России.

«Видно, что команда постепенно входит в ритм, игроки всё лучше понимают требования тренеров. Но матчи в Лиге Европы будут гораздо интенсивней, чем в РПЛ. А сейчас им предстоит непростой соперник, как и большинство австрийских клубов. На фоне кадровых потерь ЦСКА будет сложно, но команда имеет поставленную игру и характер, за счет которых может добиться успеха как в отдельном матче, так и во всем групповом этапе», — приводят слова Хомухи «Известия».

Ранее сообщалось, что Иван Обляков отказался считать «Вольфсберг» аутсайдером группы в ЛЕ.