Хомуха ожидает сложной для ЦСКА игры с «Вольфсбергом» в ЛЕ
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22 октября армейцы сыграют в гостях с «Вольфсбергом».
По мнению Хомухи, армейцы набрали хороший ход, что особенно заметно на фоне игры с «Динамо» в чемпионате России.
«Видно, что команда постепенно входит в ритм, игроки всё лучше понимают требования тренеров. Но матчи в Лиге Европы будут гораздо интенсивней, чем в РПЛ. А сейчас им предстоит непростой соперник, как и большинство австрийских клубов. На фоне кадровых потерь ЦСКА будет сложно, но команда имеет поставленную игру и характер, за счет которых может добиться успеха как в отдельном матче, так и во всем групповом этапе», — приводят слова Хомухи «Известия».
Ранее сообщалось, что Иван Обляков отказался считать «Вольфсберг» аутсайдером группы в ЛЕ.