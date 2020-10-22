Обляков отказался считать «Вольфсберг» аутсайдером группы в ЛЕ

Игрок ЦСКА Иван Обляков высказался о матче Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом».

Полузащитник отметил, что не считает себя лидером команды из-за молодости, но надеется на достижение такого статуса в будущем. Кроме того, Обляков отказался назвать «Вольфсберг» слабейшей командой в группе.

«Не могу сказать, что в нашей группе есть аутсайдеры. Все игры будут непростыми. Нам ко всем соперникам надо относится уважительно и стараться победить», — приводит слова Облякова сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ожиданиями от матча ЦСКА с «Вольфсбергом» поделился главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.