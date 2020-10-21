Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Вольфсбергом» в ЛЕ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Вольфсбергом».
Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Вольфсбергом» в ЛЕ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Глобальных перемен в составе ждать точно не стоит. Для футболистов достаточно комфортный график, когда играешь через три дня на четвёртый. Возможно, чуть позже для некоторых стоит сделать паузу, но не сейчас», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Он отметил, что ЦСКА изменился по сравнению с минувшим еврокубковым сезоном.

«Мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире. Из-за этого команда стала сильнее. Наш опыт и новички позволяют надеяться на более качественную игру в этом розыгрыше Лиги Европы», — добавил специалист.

Матч «Вольфсберг» — ЦСКА состоится 22 октября в Австрии и начнётся в 22:00 мск.

Ранее появилась информация, что Фернандес и Щенников пропустят матч ЛЕ с «Вольфсбергом».

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