Гончаренко рассказал, будет ли ЦСКА отдавать приоритет РПЛ а не Лиге Европы

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил, будет ли команда отдавать приоритет выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ), а не в Лиге Европы.
Гончаренко рассказал, будет ли ЦСКА отдавать приоритет РПЛ а не Лиге Европы
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Иногда постановка вопроса сильно вредит команде. Наша цель следующая: мы должны в каждом матче играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные. В таких условиях футболисты сильнее прогрессируют, а не тогда, когда думают, какой турнир важнее», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Вольфсбергом» в ЛЕ.

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