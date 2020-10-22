Гинер назвал бюджет ЦСКА

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Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер раскрыл величину бюджета клуба.
Гинер назвал бюджет ЦСКА
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Чуть-чуть подрос. До 70 с чем-то миллионов евро. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба — 5—5,5 млрд рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился», — приводит слова Гинера Sport24.

По итогам 11 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место, набрав 22 очка. В Лиге Европы УЕФА команда стартует на групповой стадии турнира.

Ранее сообщалось, что Гинер рассказал о несостоявшемся транфере Чалова в «Кристал Пэлас».

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