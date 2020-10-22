Гинер рассказал о несостоявшемся транфере Чалова в «Кристал Пэлас»

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Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Фёдора Чалова в лондонский «Кристал Пэлас».
Гинер рассказал о несостоявшемся транфере Чалова в «Кристал Пэлас»
  • РИА Новости

«За Федю давали прекрасные деньги. Но кто — «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из АПЛ в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причём за другие деньги, — вообще без вопросов бы отпустили! Мы думаем о самом Феде, но ещё и о клубе, его лице. Одно дело — когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое — в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница», — приводит слова Гинера Sport24.

Он отметил, что обсуждал с Чаловым поступившее от «Кристал Пэлас» предложение.

«Мне важно было понять, что думает сам Федя. Чтобы мне потом не задавали вопросы: а не из-за того ли он перестал забивать, что мы его в «Кристал Пэлас» не отпустили? И Федя, кстати, был со мной согласен», — добавил Гинер.

22-летний Чалов является воспитанником ЦСКА и выступает за основу с 2016 года. В общей сложности в его активе 39 голов и 26 голевых передач в 133 матчах за московский клуб.

Ранее Виктор Гончаренко рассказал, будет ли ЦСКА отдавать приоритет РПЛ, а не Лиге Европы.

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