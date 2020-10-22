Дебютный гол Гайча не помог ЦСКА победить «Вольфсберг» в матче Лиги Европы

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Московский ЦСКА и австрийский «Вольфсберг» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Дебютный гол Гайча не помог ЦСКА победить «Вольфсберг» в матче Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Вёртерзе» в австрийском Клагенфурте, завершилась со счётом 1:1.

ЦСКА забил первым. Уже на 5-й минуте с передачи Николы Влашича отличился Адольфо Гайч, впервые забивший в составе московской команды.

«Вольфсберг» ответил голом Михаэля Линдля, на 42-й минуте реализовавшего пенальти.

Во втором туре ЦСКА на своём поле примет римскую «Рому», а «Волфсберг» на выезде сыграет со швейцарским «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Янг Бойз» в Лиге Европы.

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