«Рома» обыграла «Янг Бойз» в Лиге Европы

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Итальянская «Рома» одержала победу над швейцарским «Янг Бойз» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА
«Рома» обыграла «Янг Бойз» в Лиге Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Берне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Янг Бойз» забили первыми. На 14-й минуте Жан-Пьер Нсаме реализовал пенальти.

Победу «Роме» принесли голы Бруно Переса и Мараша Кумбулы, забивших на 69-й и 73-й минутах с передач Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна соответственно.

Во втором туре «Рома» на своём поле примет московский ЦСКА, а «Янг Бойз» на выезде сыграют с австрийским «Вольфсбергом».

В параллельных матчах «Байер» разгромил «Ниццу» (6:2), «Лех» проиграл «Бенфике» (2:4), «Стандард» уступил «Рейнджерс» (0:2), ПСВ проиграл «Гранаде» (1:2), а «Риека» потерпела поражение от «Реал Сосьедад» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Рапид» в матче Лиги Европы.

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