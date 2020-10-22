«Арсенал» победил «Рапид» в матче Лиги Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вене, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Рапид» забил первым. На 51-й минуте отличился Таксиархис Фунтас, которому ассистрировал Эркан Кара.
Победу «Арсеналу» принесли голы Давида Луиса и Пьер-Эмерика Обамеянка, забивших на 70-й и 74-й минутах с передач Николя Пепе и Эктора Бельерина соответственно.
Во втором туре «Арсенал» на своём поле примет ирландский «Дандолк», а «Рапид» на выезде сыграет со шведским «Мольде».
Ранее сообщалось, что «Наполи» уступил АЗ в матче Лиги Европы.