Отец Марадишвили: развитие ЦСКА при Гинере — пример для других

Коба Марадишвили, отец полузащитника московского ЦСКА Константина Марадишвили, рассказал, как его сына привлекли к основному составу армейского клуба.

«Во время паузы для сборных на тренировки основы, как всегда, взяли пять человек из молодёжки. После третьей-четвёртой тренировки троих дублёров отпустили, а Костяна оставили», — цитирует Марадишвили-старшего «Матч ТВ».

По его словам, через неделю сын очень аккуратно сказал, что будет в заявке ЦСКА на матч РПЛ, потому что сам Коба, как он говорит, мог со стула упасть от радости. Отец футболиста также поблагодарил тренера красно-синих Виктора Гончаренко за то, что тот увидел в Константине сильные качества.

«Большое спасибо и ему, и Роману Бабаеву — с ним очень легко. Он всегда идёт навстречу выпускникам академии. Думаю, развитие ЦСКА при Евгении Гинере — пример для других клубов. Семь воспитанников в основной обойме — это великое дело», — добавил Марадишвили-старший.

В этом сезоне 20-летний Константин Марадишвили провёл 14 матчей и забил один мяч.

Ранее Константин Марадишвили заявил, что ЦСКА настроен на победу в матче Лиги Европы с «Фейеноордом».