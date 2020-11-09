Эмоциональная развязка: гол Дзюбы после незабитого пенальти помог «Зениту» обыграть «Краснодар» в РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:1. Первый гол точным ударом с пенальти забил Маркус Берг, однако впоследствии хозяева трижды поразили ворота Матвея Сафонова. Главным героем матча был признан Артём Дзюба. В первом тайме нападающий хозяев не реализовал 11-метровый, но во втором стал автором победного гола и принял участие в организации третьего мяча.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» априори считался одним из ожидаемых не только в рамках 14-го тура РПЛ, но и в целом первой половины чемпионата. Противостояние двух представителей России в Лиге чемпионов и призёров двух последних первенств страны привлекало огромный интерес болельщиков, а события в преддверии встречи ещё более усилили ажиотаж. И речь здесь идёт не только о ситуации с Артёмом Дзюбой, но и о выступлениях коллективов на международной арене. Обоим было необходимо реабилитироваться за неудачи в еврокубках и на высокой ноте уйти на перерыв, связанный с играми сборных.

Одной из главных интриг были составы команд в очном матче. У «Зенита» наибольший интерес вызывало присутствие в стартовом составе Дзюбы, а у «Краснодара» — сочетание в обороне. Так, Мурад Мусаев не мог рассчитывать сразу на трёх защитников, а наиболее болезненными стали потери Кристиана Рамиреса и Сергея Петрова.

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В итоге Дзюба всё же оказался в основе хозяев, хоть и остался без капитанской повязки. Та неожиданно отошла бывшему футболисту «Ливерпуля» Деяну Ловрену, лишь в прошедшее межсезонье пополнившему состав петербуржцев. Мусаев же принял весьма оригинальное решение и отрядил на правый фланг обороны номинально центрального защитника Александра Мартыновича. Его место в паре с серьёзно критикуемым Кайо занял Егор Сорокин, а слева расположился Евгений Чернов.

Первые десять минут встречи оказались не самыми насыщенными. Хозяева владели колоссальным преимуществом и практически не позволяли противникам завладеть мячом. В отсутствие яркой игры всё внимание фанатов было ожидаемо сосредоточено на Дзюбе. Они не только освистали одного из лучших футболистов РПЛ последнего сезона, но и вывесили недвусмысленный баннер с подписью «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

Что касается самого футбола, то основные события начали развиваться после 13-й минуты. Несмотря на солидное игровое преимущество, первым пропустил именно «Зенит». Вендел допустил грубейшую оплошность и коснулся мяча рукой в собственной штрафной. После длительных совещаний с ассистентами главный арбитр Владимир Москалёв всё же решил посмотреть повтор, после чего впервые в сезоне указал на точку в штрафной петербуржцев. Маркус Берг легко реализовал 11-метровый, но не успокоился на этом и чуть было не спровоцировал потасовку на поле. Швед вплотную подошёл к голкиперу Михаилу Кержакову и что-то крикнул ему в лицо, но конфликт удалось погасить.

Подопечным Сергея Семака было необходимо исправлять ситуацию, однако долгое время у них не получалось создать ни одного опасного момента. «Краснодар» довольно уверенно действовал в обороне, лишь раз позволив побеспокоить Матвея Сафонова. Ударом, пришедшимся на створ ворот, отметился Дуглас Сантос.

Однако в самой концовке вновь со знаком минус отличился Кайо. В предыдущих матчах бразилец уже успел допустить сразу несколько «результативных» ошибок и стать одним из самых критикуемых футболистов «быков». Неудачная серия продолжилась и в противостоянии с «Зенитом». Всё тот же Сантос исполнил подачу с левого фланга в штрафную, а защитник «Краснодара» не только проиграл позицию Ловрену, но и задел мяч локтем. Москалёв вновь отправился смотреть повтор, а несколько минут спустя назначил второй 11-метровый. Несмотря на негативную реакцию фанатов, исполнять пенальти отправился Дзюба. Но удар получился несильным и не стал серьёзным испытанием для Сафонова.

Во втором тайме «Зенит» предстал гораздо более организованным и заряжённым на победу. Подопечные Семака прибавили в интенсивности и ещё больше прижали оппонента к своим воротам. За 15 минут сине-бело-голубые пять раз беспокоили Сафонова, причём активнее других был Дзюба. Артём дважды оказывался на ударной позиции, но застать вратаря врасплох не сумел. Мусаев постарался привести «Краснодар» в чувство с помощью замен, но появление Тонни Вильены, Реми Кабелла и Даниила Уткина не изменило положения дел на поле.

Игровое превосходство воплотилось в гол уже на 65-й минуте. «Зенит» провёл массированную атаку, в ходе которой в штрафной противника находились сразу четверо футболистов хозяев. С ходу довести дело до удара не удалось — прострел Магомеда Оздоева не дошёл до Дзюбы, но на подборе первым оказался Далер Кузяев. Хавбек пробил на исполнение и отправил мяч точно в дальний угол ворот «быков».

А спустя 14 минут свой ответ критикам представил сам Дзюба. Нападающий сумел прийти в себя после неудачного первого тайма и выступил в роли творца второго забитого мяча «Зенита». Сначала он легко выиграл борьбу на втором этаже у Кайо и сделал скидку на Оздоева, а затем замкнул прострел в штрафную. Поздравить Артёма с голом поспешили не только все игроки основного состава, но и запасные «Зенита».

В концовке встречи «Краснодар» попытался устроить навал, но ему не хватило ни изобретательности, ни сил, чтобы взломать оборону соперника. Не помогло и появление на поле габаритного Евгения Маркова, способного успешно бороться на втором этаже. А уже в компенсированное время гости абсолютно забыли об обороне и предоставили хозяевам сразу два момента отличиться. В обоих случаях в роли организатора выступал Дзюба, а завершителя — вышедший на замену Алексей Сутормин. В первом случае удар получился крайне неточным, но со второй попытки он положил мяч точно в угол и установил окончательный счёт матча. Как оказалось впоследствии, этот гол хавбек сине-бело-голубых посвятил своему отцу, который накануне ушёл из жизни.

Тем не менее главным героем центрального матча 14-го тура РПЛ был признан Дзюба. Как и весь «Зенит» в целом, он невероятно преобразился во втором тайме, а его вдохновенная игра стала одним из ключевых факторов успеха команды. Только за последние 45 минут он выиграл семь верховых единоборств, отдал два ключевых паса и нанёс пять ударов по воротам. Однако сам Артём решил отдать награду другому человеку.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал. Хотел бы отдать приз Лёхе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы эта награда досталась ему. Он заслужил. Настоящий мужик», — признался Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и продолжил погоню за ЦСКА в турнирной таблице. После 14 туров действующие чемпионы имеют в активе 30 баллов и уступают армейцам всего одно очко. Подопечные Мусаева потерпели шестое поражение в сезоне и с 18 очками остались на десятой строчке.