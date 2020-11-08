Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром» в РПЛ

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром» в РПЛ
  • © РИА Новости / Пётр Олизаров

В конце первого тайма главный арбитр Владимир Москалёв назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру Кайо Панталеана рукой в штрафной.

Однако нападающий петербургской команды Артём Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар. После этого счёт остался 1:0 в пользу «Краснодара».

После первого гола на поле «Газпром Арены» произошёл конфликт между нападающим «Краснодара» Маркусом Бергом и вратарём «Зенита» Михаилом Кержаковым.

Ранее сообщалось, что букмекерская компания отказалась прекращать сотрудничество с Дзюбой.

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