Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

В конце первого тайма главный арбитр Владимир Москалёв назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру Кайо Панталеана рукой в штрафной.

Однако нападающий петербургской команды Артём Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар. После этого счёт остался 1:0 в пользу «Краснодара».

После первого гола на поле «Газпром Арены» произошёл конфликт между нападающим «Краснодара» Маркусом Бергом и вратарём «Зенита» Михаилом Кержаковым.

Ранее сообщалось, что букмекерская компания отказалась прекращать сотрудничество с Дзюбой.