Арбитр Федотов прокомментировал пенальти «Зенита» в ворота «Краснодара»
- РИА Новости
Федотов в своём Twitter отметил, что на 41-й минуте у полузащитника «Краснодара» Кайо Панталеана был контакт руки с мячом. При этом локоть игрока находился выше плеча.
Арбитр заявил, что пенальти за это нарушение был назначен Владимиром Москалёвым верно.
Этот штрафной удар в последствии не был реализован нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Ранее Маркус Берг и Михаил Кержаков устроили конфликт после пенальти в матче «Зенита» и «Краснодара».