Арбитр Федотов прокомментировал пенальти «Зенита» в ворота «Краснодара»

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пенальти «Зенита» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Арбитр Федотов прокомментировал пенальти «Зенита» в ворота «Краснодара»
  • РИА Новости

Федотов в своём Twitter отметил, что на 41-й минуте у полузащитника «Краснодара» Кайо Панталеана был контакт руки с мячом. При этом локоть игрока находился выше плеча.

Арбитр заявил, что пенальти за это нарушение был назначен Владимиром Москалёвым верно.

Этот штрафной удар в последствии не был реализован нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Ранее Маркус Берг и Михаил Кержаков устроили конфликт после пенальти в матче «Зенита» и «Краснодара».

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