Дзюба решил отдать Сутормину приз лучшему игроку матча «Зенит» — «Краснодар»

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Краснодаром» в чемпионате России.
Дзюба решил отдать Сутормину приз лучшему игроку матча «Зенит» — «Краснодар»
  • РИА Новости

Спортсмена назвали лучшим игроком встречи, однако сам он высказал намерение передать приз Алексею Сутормину. Кроме того, Дзюба высказал благодарность партнёрам за поддержку.

«Хотел бы отдать приз Лёхе Сутормину. У него вчера папы не стало. Сутормин заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо всем, кто поддерживал. Мы будем сильнее. Спасибо ребятам, что они сплотились вокруг меня и поддержали», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что букмекерская компания отказалась прекращать сотрудничество с Дзюбой.

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