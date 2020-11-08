Дзюба решил отдать Сутормину приз лучшему игроку матча «Зенит» — «Краснодар»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Краснодаром» в чемпионате России.

Спортсмена назвали лучшим игроком встречи, однако сам он высказал намерение передать приз Алексею Сутормину. Кроме того, Дзюба высказал благодарность партнёрам за поддержку.

«Хотел бы отдать приз Лёхе Сутормину. У него вчера папы не стало. Сутормин заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо всем, кто поддерживал. Мы будем сильнее. Спасибо ребятам, что они сплотились вокруг меня и поддержали», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что букмекерская компания отказалась прекращать сотрудничество с Дзюбой.