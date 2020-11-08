В комитете по этике РФС назвали верным решение не вызывать Дзюбу в сборную России

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Абсолютно верное решение Черчесова не вызвать его в сборную, он прав, отозвав Дзюбу. Да, произошедшее не имеет отношения к игре Артёма, но негативный шлейф от произошедшего не даст Дзюбе и команде нормально готовиться к важным матчам», — цитирует Созина «Чемпионат».

Он также предположил, что это решение может быть к лучшему для самого игрока, так как у него будет возможность перезагрузиться. Тем не менее эксперт не рискнул загадывать, вернётся ли Дзюба в сборную.

«По любому другому игроку такое ударило бы слабее. А у Дзюбы уже много негатива в последние годы. Оправится ли он от такого удара по имиджу — большой вопрос», — добавил Созин.

До этого в прессе появилась информация, что в сети опубликовали видео интимного характера, на котором, предположительно, футболист Артём Дзюба.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделает заявление по поводу инцидента с Дзюбой после матча с «Краснодаром».