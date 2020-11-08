СМИ: «Зенит» сделает заявление по поводу инцидента с Дзюбой после матча с «Краснодаром»

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» не будет выводить из состава на матч 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» нападающего команды Артёма Дзюбу в связи со скандалом вокруг форварда.
СМИ: «Зенит» сделает заявление по поводу инцидента с Дзюбой после матча с «Краснодаром»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вызов в первую команду 22-летнего игрока «Зенита-2» Станислава Крапухина не связан с ситуацией вокруг Дзюбы.

Ожидается, что «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после матча с «Краснодаром», который начнётся в 19:00 мск в Санкт-Петербурге.

До этого в прессе появилась информация, что в сети опубликовали видео интимного характера, на котором, предположительно, футболист Артём Дзюба.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды.

Ранее отец Дзюбы заявил, что пока не общался с сыном.

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