Дзюба включён в символическую сборную 14-го тура РПЛ по версии WhoScored 

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба включён в символическую сборную 14-го тура Российской премьер-лиги по версии портала WhoScored.

Полный список игроков, попавших в команду, опубликован на сайте портала.

Дзюба в минувшем туре забил в ворота «Краснодара» и помог своей команде победить со счётом 3:1. За игру он получил 7,6 балла.

Также в сборную попали Матвей Сафонов («Краснодар»), Денис Кулаков («Урал»), Роман Евгеньев («Динамо»), Зоран Нижич («Ахмат»), Дуглас Сантос («Зенит»), Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Никола Влашич (ЦСКА), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Соболев («Спартак»).

Ранее в УЕФА не стали комментировать ситуацию вокруг Дзюбы.